Rocco Amato, il 29enne casertano scomparso a Barcellona: ritrovato senza vita. Indagini in corso

Barcellona – Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Rocco Amato, il 29enne originario di Francolise (Caserta) di cui non si avevano più notizie da diversi giorni. Il giovane è stato ritrovato privo di vita nel quartiere dell’Eixample, nel cuore della città catalana. A confermare il tragico epilogo sono fonti diplomatiche italiane, mentre la polizia spagnola mantiene il massimo riserbo sulle circostanze del ritrovamento.

Le indagini: “Nessuna pista esclusa”

Il corpo è stato rinvenuto in circostanze ancora da chiarire. La polizia di Barcellona ha subito avviato un’indagine per ricostruire gli ultimi movimenti del giovane e determinare cosa sia accaduto. L’esame autoptico, già eseguito, non ha ancora fornito esiti ufficiali.

La scomparsa di Rocco era stata denunciata dai familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da domenica. Gli amici avevano lanciato diversi appelli sui social per alimentare le ricerche e raccogliere segnalazioni utili.

Secondo quanto si apprende, il 29enne viveva da circa due anni a Barcellona, ospite di un parente che lo aveva aiutato a stabilirsi nella città catalana. Formalmente, però, risultava iscritto all’Aire a Berlino, dove aveva risieduto in precedenza.

Il sostegno del consolato e il dolore della comunità

I genitori di Rocco sono giunti a Barcellona nelle ultime ore, assistiti dal Consolato generale d'Italia, che sta seguendo da vicino gli sviluppi e garantendo supporto alla famiglia.

A Francolise, la notizia ha scosso l’intera comunità. Il sindaco, Saturnino Di Benedetto, ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari:

“Non conoscevo personalmente Rocco, so che aveva lasciato Francolise da molti anni e viaggiava molto. Conosco invece i suoi genitori, persone perbene, e a loro ci stringiamo come comunità. Siamo profondamente addolorati.”

Un giovane appassionato di viaggi

Rocco Amato, raccontano amici e conoscenti, era un ragazzo curioso, dinamico, abituato a spostarsi tra varie città europee. Una vita fatta di esperienze, studio e lavoro all’estero. Un percorso purtroppo interrotto in modo drammatico.

In attesa di risposte

Ora la famiglia attende che le autorità spagnole facciano piena luce sulle cause del decesso. Le indagini proseguono a ritmo serrato e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.