Rivarolo Canavese, esplosione in una palazzina: due feriti, grave una donna

RIVAROLO CANAVESE (Torino) – Paura questa mattina in via Farina 102, dove un’esplosione ha distrutto parte di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina. L’incidente, avvenuto intorno alle 7.00, avrebbe avuto origine da una presunta fuga di gas, ma le cause sono ancora in corso di accertamento.

Nel violento scoppio sono rimasti feriti marito e moglie, residenti nell’abitazione. Le loro condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori: la donna è stata elitrasportata all’ospedale Cto di Torino, mentre il marito è stato accompagnato in ambulanza in un altro nosocomio del territorio.

Per motivi di sicurezza, l’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Ivrea e i sanitari del 118.

I tecnici stanno ora lavorando per verificare la stabilità dell’edificio e ricostruire con precisione le cause dell’esplosione, che ha provocato anche danni significativi a porte e finestre dell’immobile.