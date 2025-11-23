Qualiano, donna accoltellata: arrestato l’ex compagno

Napoli - Nuovi sviluppi nel caso della donna ferita a coltellate nel parco Cerqua a Qualiano. Nella notte, ihanno arrestato un, già sottoposto ai domiciliari, con l’accusa di

Le indagini hanno potuto fare affidamento sulle dichiarazioni della vittima e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente all’autore dell’aggressione. L’uomo identificato sarebbe l’ex compagno della donna, 35 anni, già in passato denunciato per maltrattamenti e sottoposto a braccialetto elettronico.

Il 29enne è stato rintracciato e trasferito in carcere. La vittima, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità continuano le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.