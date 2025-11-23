Qualiano, donna accoltellata: arrestato l’ex compagno

Napoli - Nuovi sviluppi nel caso della donna ferita a coltellate nel parco Cerqua a Qualiano. Nella notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato un 29enne di Calvizzano, già sottoposto ai domiciliari, con l’accusa di evasione e tentato omicidio.
Le indagini hanno potuto fare affidamento sulle dichiarazioni della vittima e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente all’autore dell’aggressione. L’uomo identificato sarebbe l’ex compagno della donna, 35 anni, già in passato denunciato per maltrattamenti e sottoposto a braccialetto elettronico.
Il 29enne è stato rintracciato e trasferito in carcere. La vittima, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.
Le autorità continuano le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.
0 Commenti