Guerra Ucraina-Russia, Kiev frena sul piano Usa: Zelensky chiede una “pace dignitosa”

|(Sergiy Palamarchuk/Shutterstock)
Kiev - Kiev ha preso tempo sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti per la guerra in Ucraina, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito l’appello a una “pace dignitosa” per il suo Paese.
Secondo quanto emerso, il piano Usa prevede diversi punti chiave: la commissione della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte dell’AIEA, la rinuncia definitiva di Kiev all’ingresso nella Nato, un patto di non aggressione tra Ucraina, Russia ed Europa, la cessione del Donbass a Mosca e la riduzione dell’esercito ucraino. Il piano prevede inoltre l’arrivo di jet europei in Polonia e lo svolgimento di elezioni in Ucraina entro 100 giorni dall’accordo.
Intanto, il conflitto continua a fare vittime: il bilancio del raid russo su Ternopil sale a 28 morti, 94 feriti e 14 dispersi.
Zelensky sottolinea la necessità di trattative che garantiscano sicurezza e dignità al popolo ucraino, evitando compromessi imposti sotto minaccia.
