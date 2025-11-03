Grave lutto per Laura Pausini: morto lo zio Ettore travolto da un'auto pirata

Bologna, 3 novembre 2025 – Un grave lutto ha colpito Laura Pausini: Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante e appassionato ciclista, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, quando un’Opel Astra ha centrato in pieno la bicicletta dell’uomo, scaraventandolo a terra.

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, per Ettore Pausini non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, invece, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità. I carabinieri hanno avviato un’indagine e stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare il responsabile.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il 78enne stava tornando da una delle sue abituali uscite in bicicletta quando è stato investito dall’auto in direzione opposta. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 12, un tratto di strada stretto e trafficato. Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto la bici “volare via” dopo il colpo.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, sono in corso per identificare il conducente e accertare le cause esatte dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere comunali e private e perlustrando le strade periferiche, dove l’auto potrebbe essere stata abbandonata.

Chi era Ettore Pausini

Originario di Solarolo, lo stesso paese della nipote Laura, Ettore Pausini era un volto conosciuto a Bologna. Fratello del padre della cantante, lavorava da oltre trent’anni come barbiere in piazza Azzarita ed era un punto di riferimento per clienti e amici.

Negli anni scorsi aveva affrontato e superato un tumore, diventando testimonial dell’associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità di Solarolo e Bologna. “Un uomo immenso”, lo ha definito Stefano Giordani, presidente dell’associazione. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.