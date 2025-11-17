Frana a Brazzano di Cormons: estratta viva una persona, ricerche in corso per due dispersi

Gorizia - Unacausata dalle forti precipitazioni nella notte ha travolto un’abitazione a, nel Goriziano. I, affiancati dai volontari della, hanno estrattodalle macerie, che riportavaed è stata trasportata all’. Al momento sono ancora in corso le

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, con più ambulanze, automedica ed elisoccorso, per garantire assistenza immediata.

L’ondata di maltempo ha colpito duramente l’area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni maggiori registrati a Cormons, dove in sole sei ore sono caduti 152 millimetri di pioggia. Il fiume Judrio è tracimato, causando allagamenti diffusi, e gli scantinati dell’ospedale di Palmanova risultano sommersi, senza però compromettere i pazienti. Gravi disagi anche sulle strade di Visco, Trivignano e Chiopris Viscone.

Le squadre di soccorso e i soccorritori fluviali dei comandi di Trieste e Pordenone sono stati inviati a supporto del personale di Udine e Gorizia. Sul posto operano anche il nucleo regionale Gos con mezzi di movimento terra e cinofili, mentre dal Veneto è giunta la squadra Usar (Urban Search and Rescue) per la ricerca delle persone sotto le macerie.

Dalla mezzanotte ai vigili del fuoco di Udine sono arrivate circa 200 richieste di intervento, numerose anche a Gorizia. La Protezione civile aveva precedentemente diramato l’allerta gialla a causa dell’ondata di maltempo.

Se vuoi, posso anche fare una versione più sintetica e d’impatto, adatta per il web o per il titolo di apertura. Vuoi che lo faccia?