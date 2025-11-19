Coppa Davis, l’Italia in campo a Bologna: Berrettini apre con una vittoria

Bologna - Si è aperta a Bologna la Coppa Davis con il successo disu Jurij Rodionov, numero 177 del ranking mondiale, con il punteggio dinella sfida inaugurale dell’Italia contro l’Austria. Ora toccherà aaffrontare il numero 79 al mondo, Filip Misolic, seguito dall’eventuale doppio con, reduci dalle semifinali delle Finals.

I bicampioni in carica guidati da capitan Filippo Volandri devono fare a meno del n.2 al mondo Jannik Sinner e del n.8 Lorenzo Musetti, impegnati nelle Finals di Torino e a riposo dopo una lunga stagione.

In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronteranno venerdì il Belgio, che ieri ha eliminato la Francia. Dall’altra parte del tabellone sono in programma i quarti tra Spagna, priva del n.1 Carlos Alcaraz, e Repubblica Ceca, e tra Argentina e Germania.

L’Italia punta così a confermare il titolo e a proseguire il cammino verso la semifinale della competizione internazionale, con il pubblico di Bologna pronto a sostenere i suoi beniamini sul campo.