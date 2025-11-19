Coppa Davis, l’Italia in campo a Bologna: Berrettini apre con una vittoria

Bologna - Si è aperta a Bologna la Coppa Davis con il successo di Matteo Berrettini su Jurij Rodionov, numero 177 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 7-6 nella sfida inaugurale dell’Italia contro l’Austria. Ora toccherà a Flavio Cobolli affrontare il numero 79 al mondo, Filip Misolic, seguito dall’eventuale doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalle semifinali delle Finals.
I bicampioni in carica guidati da capitan Filippo Volandri devono fare a meno del n.2 al mondo Jannik Sinner e del n.8 Lorenzo Musetti, impegnati nelle Finals di Torino e a riposo dopo una lunga stagione.
In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronteranno venerdì il Belgio, che ieri ha eliminato la Francia. Dall’altra parte del tabellone sono in programma i quarti tra Spagna, priva del n.1 Carlos Alcaraz, e Repubblica Ceca, e tra Argentina e Germania.
L’Italia punta così a confermare il titolo e a proseguire il cammino verso la semifinale della competizione internazionale, con il pubblico di Bologna pronto a sostenere i suoi beniamini sul campo.
