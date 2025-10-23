Via libera dell’UE al 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Bruxelles, 23 ottobre 2025 – I 27 Paesi membri dell’Unione europea hanno approvato senza obiezioni il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, incentrato principalmente sul settore del gas. Il divieto graduale di importazione di Gnl russo scatterà subito per i contratti a breve termine e dal 1° gennaio 2027 per quelli a lungo termine.

Il pacchetto prevede inoltre restrizioni per diplomatici russi, il divieto di transazioni per cinque banche russe, limitazioni a sistemi di pagamento elettronici russi e nuove sanzioni per 117 navi della cosiddetta “flotta ombra”, portando il totale a 558 navi.

Il Consiglio europeo, aperto alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dovrà affrontare anche il tema dell’uso dei beni russi congelati per sostenere Kiev e le divergenze sul Green Deal, con i leader divisi tra ultra-sovranisti, pragmatici e sostenitori rigorosi della transizione climatica. La flessibilità sui target di riduzione delle emissioni al 2040 sarà uno dei nodi principali, con Roma che chiede uno sconto del 5% e la Commissione europea ferma sul range 3-5%.