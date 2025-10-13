Sovico, esplosione in fonderia: operaio ustionato, sei colleghi sotto controllo

Sovico (Monza e Brianza), 13 ottobre 2025 – Paura questa mattina alladi via Cascina Greppi a Sovico, dove un’esplosione in fonderia ha coinvolto sette operai. L’incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno, sarebbe stato causato da uncontenuto in un barile per la lavorazione della ghisa.

Un operaio di 47 anni ha riportato ustioni a volto e mani ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Carate Brianza dal responsabile del reparto. Altri sei colleghi, di età compresa tra 28 e 63 anni, sono stati controllati per precauzione, senza ferite.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco da Desio e Seregno, carabinieri della Stazione di Biassono, oltre a automedica e ambulanze dell’Avis Meda e della Croce Bianca di Besana Brianza.

L’incidente si inserisce in un preoccupante trend di infortuni sul lavoro in Brianza, tra cui il ricovero in terapia intensiva di un operaio di 34 anni schiacciato da un macchinario e la morte di Mamadou Touré, 48 anni, lo scorso 8 settembre.

La Fiom Cgil Brianza ribadisce il proprio impegno: «Un modo più sicuro per lavorare esiste e va perseguito con fermezza», hanno dichiarato i rappresentanti sindacali.