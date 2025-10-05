Shanghai, Sinner costretto al ritiro per crampi contro Griekspoor

SHANGHAI - Momenti di grande difficoltà perdurante il match contro l’olandesea Shanghai. L’azzurro ha dovuto abbandonare il campo sul punteggio dia causa dei crampi alla gamba destra.

Secondo quanto riportato, Sinner ha iniziato a sentire i primi fastidi verso la fine del secondo set. Pur ripartito bene nel terzo, nel quarto game ha cominciato a zoppicare vistosamente, colpendo quasi esclusivamente da fermo. Per regolamento, i crampi non possono essere trattati come infortunio di gioco: è consentito intervenire solo durante i cambi di campo e per il tempo canonico di pausa di un minuto. Anche il trattamento del fisioterapista non è stato sufficiente: impossibilitato a riprendere il gioco, Sinner ha annunciato il ritiro a Griekspoor.

Le condizioni climatiche estreme a Shanghai, con un’umidità tra l’85% e il 90%, potrebbero aver accelerato la disidratazione e favorito l’insorgere dei crampi.

Recupero e prossimi impegni

Sinner avrà ora una settimana di riposo per recuperare al meglio. Il calendario prevede:

15-18 ottobre : esibizione a Riad

20 ottobre : torneo ATP 500 di Vienna

27 ottobre : Masters 1000 di Parigi

9 novembre: ATP Finals di Torino

Il tennista non ha ancora confermato la sua partecipazione alle finali di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.