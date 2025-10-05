Shanghai, Sinner costretto al ritiro per crampi contro Griekspoor

SHANGHAI - Momenti di grande difficoltà per Jannik Sinner durante il match contro l’olandese Griekspoor a Shanghai. L’azzurro ha dovuto abbandonare il campo sul punteggio di 6-7, 7-5, 3-2 a causa dei crampi alla gamba destra.
Secondo quanto riportato, Sinner ha iniziato a sentire i primi fastidi verso la fine del secondo set. Pur ripartito bene nel terzo, nel quarto game ha cominciato a zoppicare vistosamente, colpendo quasi esclusivamente da fermo. Per regolamento, i crampi non possono essere trattati come infortunio di gioco: è consentito intervenire solo durante i cambi di campo e per il tempo canonico di pausa di un minuto. Anche il trattamento del fisioterapista non è stato sufficiente: impossibilitato a riprendere il gioco, Sinner ha annunciato il ritiro a Griekspoor.
Le condizioni climatiche estreme a Shanghai, con un’umidità tra l’85% e il 90%, potrebbero aver accelerato la disidratazione e favorito l’insorgere dei crampi.
Recupero e prossimi impegni
Sinner avrà ora una settimana di riposo per recuperare al meglio. Il calendario prevede:
-
15-18 ottobre: esibizione a Riad
-
20 ottobre: torneo ATP 500 di Vienna
-
27 ottobre: Masters 1000 di Parigi
-
9 novembre: ATP Finals di Torino
Il tennista non ha ancora confermato la sua partecipazione alle finali di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.
