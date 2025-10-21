Scontro nel tunnel del Barro: auto si ribalta, donna ferita e traffico in tilt sulla Statale 36

Lecco – Mattinata difficile per gli automobilisti lungo la. Poco prima delle 10 di oggi, martedì 21 ottobre, due veicoli si sono scontrati all’interno del, in direzione Milano. A seguito dell’impatto, una delle auto si è, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti l’automedica da Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, una donna di 77 anni alla guida di una Fiat Panda avrebbe tentato di superare un camioncino fermo sulla corsia di marcia con le quattro frecce accese. Durante la manovra di rientro, la Panda sarebbe stata tamponata da un’altra auto guidata da un 37enne, che a seguito dell’urto si è ribaltata.

La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco, con condizioni mediamente critiche, per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: la Statale 36 è rimasta completamente bloccata in direzione Milano, con lunghe code anche nell’ultimo tratto della nuova Lecco-Ballabio. Rallentamenti e disagi si registrano inoltre sulla viabilità cittadina, dove la circolazione è andata rapidamente in tilt.