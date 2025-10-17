Padova, funerali di Stato per i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano

Oggi pomeriggio, alle 16, si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti martedì scorso nell’esplosione a Castel d’Azzano. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani.

L’esplosione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in un cascinale di Castel d’Azzano, ha causato la morte di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello e 27 feriti, di cui due militari ancora ricoverati a Verona Borgo Trento, uno nel reparto grandi ustionati e uno in terapia intensiva. Tra i ricoverati, in terapia intensiva, anche Maria Luisa Ramponi, ritenuta dagli investigatori coinvolta nella preparazione della bomba, innescata con gas e benzina.

Due fratelli, Dino e l’altro Ramponi, hanno scelto di non rispondere al gip durante l’interrogatorio di garanzia, sostenendo di essere estranei ai fatti. La Procura di Verona ipotizza per i tre indagati i reati di strage in concorso, detenzione di esplosivi e resistenza a pubblico ufficiale.

La Basilica di Santa Giustina è stata gremita di cittadini, colleghi e familiari, che hanno voluto rendere omaggio ai carabinieri caduti nell’adempimento del dovere.