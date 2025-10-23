Omicidio Chiara Poggi: Sempio conferma lo scontrino di Vigevano

Garlasco (Pavia) – Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha confermato a Chi l’ha visto? di aver preso lo scontrino del parcheggio di Vigevano la mattina del 13 agosto 2007. La registrazione è stata effettuata prima che emergessero indiscrezioni su un testimone che sosteneva il contrario.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha precisato che lo scontrino non costituisce un alibi formale: “Sarebbe un mero indizio, non una prova, e dal punto di vista dell’accusa vale pochissimo”. Il tagliando era stato presentato ai carabinieri nel 2008, quando Sempio non era indagato.

La difesa non ha ancora avuto accesso al verbale del testimone e conferma che il trasferimento dell’indagine da Pavia a Brescia non è previsto nel breve-medio termine. Recentemente è stata nominata la genetista Marina Baldi come nuova consulente.