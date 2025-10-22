Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio parla dello scontrino del parcheggio: "E' mio"

Garlasco (Pavia), 22 ottobre 2025 – Andrea Sempio, indagato in concorso per l’omicidio diavvenuto il 13 agosto 2007, è intervenuto nel corso della puntata di Chi l’ha visto? in onda questa sera, affrontando il tema del famoso

Il 37enne ha dichiarato: “Sì, certo, l’ho preso io quella mattina”, chiarendo così che non ci sono dubbi su questo punto. Tuttavia, secondo quanto riportano Corriere della Sera e Repubblica, un supertestimone ascoltato a Milano avrebbe escluso che lo scontrino fosse di Sempio.

Sempio ha aggiunto che sarebbe stato meglio se all’epoca ci fosse stato maggiore interesse investigativo: “Forse sarebbe stato utile controllare le telecamere della piazza di Vigevano quando mi hanno chiesto lo scontrino un anno dopo, ma dei video non c’erano più”.

L’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, ha precisato che lo scontrino presentato nel 2008, quando il suo assistito non era ancora indagato, “quandanche fosse un alibi, resta un mero indizio e non una prova. Dal punto di vista dell’accusa varrebbe pochissimo”.

Riguardo alle notizie trapelate sulla presunta testimonianza che negherebbe la proprietà dello scontrino da parte di Sempio, Cataliotti ha sottolineato che la difesa commenterà solo gli atti processuali ufficiali: “Il verbale non è in nostro possesso e non vogliamo metterlo in discussione”.

Infine, sulla possibilità di trasferire il fascicolo da Pavia a Brescia, per una eventuale connessione con l’indagine a carico dell’ex procuratore Mario Venditti, il legale ha chiarito che “al momento, per motivi tecnici, non è prevista questa opzione, ma stiamo facendo approfondimenti giuridici”. La difesa ha inoltre confermato la nomina di una nuova genetista, Marina Baldi, per seguire l’indagine.