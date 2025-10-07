Meloni sul secondo anniversario del 7 ottobre: “Crimini indicibili, sostegno alle vittime e agli ostaggi”

– In occasione deldella strage avvenuta in Israele il 7 ottobre 2023, la premierha rilasciato una dichiarazione in cui ricorda il massacro compiuto dai terroristi dicontro migliaia di civili innocenti,

“Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia”, ha dichiarato la premier.

Meloni ha rinnovato la vicinanza ai familiari delle vittime e la richiesta della liberazione degli ostaggi, ancora in prigionia dopo due anni di sofferenze.

“Il Piano di pace presentato dal Presidente Trump – sottolinea la premier – offre una opportunità che non deve andare sprecata. L’anniversario di oggi cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra, riportare a casa gli ostaggi e avviare un processo verso un quadro di pace e sicurezza in tutto il Medio Oriente.”

Riguardo alla crisi in corso, Meloni ha aggiunto:

“La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza.”

La premier ha concluso con un appello alla comunità internazionale e al ruolo dell’Italia:

“Abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile occasione abbia successo. L’Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione e continuerà a fare la propria parte.”