Meloni sul secondo anniversario del 7 ottobre: “Crimini indicibili, sostegno alle vittime e agli ostaggi”

Roma, 7 ottobre 2025 – In occasione del secondo anniversario della strage avvenuta in Israele il 7 ottobre 2023, la premier Giorgia Meloni ha rilasciato una dichiarazione in cui ricorda il massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili innocenti, donne e bambini compresi.
“Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia”, ha dichiarato la premier.
Meloni ha rinnovato la vicinanza ai familiari delle vittime e la richiesta della liberazione degli ostaggi, ancora in prigionia dopo due anni di sofferenze.
“Il Piano di pace presentato dal Presidente Trump – sottolinea la premier – offre una opportunità che non deve andare sprecata. L’anniversario di oggi cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra, riportare a casa gli ostaggi e avviare un processo verso un quadro di pace e sicurezza in tutto il Medio Oriente.”
Riguardo alla crisi in corso, Meloni ha aggiunto:
“La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza.”
La premier ha concluso con un appello alla comunità internazionale e al ruolo dell’Italia:
“Abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile occasione abbia successo. L’Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione e continuerà a fare la propria parte.”
