Incidente mortale sulla Tiburtina Valeria: perde la vita un uomo di 64 anni

– Un uomo di 64 anni, originario della Puglia, è morto nel pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la, nei pressi dello svincolo per, nella zona commerciale di

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava l’uomo si è scontrato con una Citroën C3 in direzione Magliano de’ Marsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e il personale Anas, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità.

Nonostante i soccorsi immediati, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale.