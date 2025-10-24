Incidente mortale sulla Tiburtina Valeria: perde la vita un uomo di 64 anni

Avezzano (L’Aquila) – Un uomo di 64 anni, originario della Puglia, è morto nel pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la Ss 5 ‘Tiburtina Valeria’, nei pressi dello svincolo per Avezzano, nella zona commerciale di Cappelle dei Marsi.
Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava l’uomo si è scontrato con una Citroën C3 in direzione Magliano de’ Marsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e il personale Anas, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità.
Nonostante i soccorsi immediati, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale.
