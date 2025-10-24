Femminicidio a San Giuliano Milanese: il video dell’aggressione a Luciana Ronchi

San Giuliano Milanese - Un agguato drammatico è stato ripreso mercoledì mattina da una telecamera di via Grassini, nel quartiere Bruzzano a San Giuliano Milanese. La vittima, Luciana Ronchi, 62 anni, è stata aggredita dall’ex marito Luigi Morcaldi, 64 anni, che l’ha colpita con un coltello provocandone la morte poche ore dopo.
Le immagini mostrano l’arrivo di Morcaldi in motorino. L’uomo percorre la via a fondo cieco, fa inversione e parcheggia. Pochi secondi dopo appare Luciana Ronchi, che appena riconosce l’ex marito cerca di allontanarsi verso il cancello di casa. Morcaldi la raggiunge e la colpisce ripetutamente con 14 coltellate, fermandosi solo dopo l’intervento di due passanti che cercano di soccorrere la donna.
Nonostante i disperati tentativi di rialzarsi, Luciana cade a terra e morirà in serata. Morcaldi riprende lo scooter e si allontana, venendo poi arrestato intorno alle 18 dagli agenti della polizia locale all’interno del vicino Parco Nord.
La vicenda ha suscitato forte sgomento nella comunità locale, confermando ancora una volta la drammaticità del fenomeno del femminicidio in Italia.
