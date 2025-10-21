Eindhoven, 180 tifosi del Napoli arrestati prima della partita di Champions League

Eindhoven – Circasono stati arrestati ieri sera nel centro di, nei Paesi Bassi, in vista della partita di Champions League contro il. Lo riportano i media olandesi citando le autorità locali, secondo cui i tifosi avrebbero “”. Altrisono stati fermati per lo stesso motivo in diverse zone della città.

La polizia di Eindhoven ha precisato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: gli arresti sono stati effettuati per prevenire problemi, dopo che i tifosi del Napoli, descritti come un “gruppo numeroso con una certa atmosfera”, non hanno ottemperato alle richieste di lasciare il centro città. I fermati sono stati trasportati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati. Alcune persone non possedevano nemmeno il biglietto per la partita.

In preparazione all’incontro, il sindaco di Eindhoven Jeroen Dijsselbloem aveva istituito una zona di sicurezza ad alto rischio, che consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri luoghi della città.

Il caso è seguito anche a livello diplomatico: il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato su X che l’Ambasciata italiana all’Aja ha già inviato personale sul posto e che sono presenti agenti della Digos italiana. Tajani ha invitato chiunque abbia necessità a contattare l’ambasciata al numero +31 651541399, sottolineando che la polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto.