Choc a San Giuliano Milanese: donna trovata morta in casa dopo molti anni, la scoperta grazie a un debito

San Giuliano Milanese - Nel corso della giornata di, a(Milano), sono stati ritrovati inella sua abitazione. Si tratterebbe di, che oggi avrebbe compiuto. Secondo i primi accertamenti della, la donna sarebbe deceduta diversi anni fa.

Originaria della provincia di Pavia, Celestina Vacchini non si era mai sposata e viveva sola in una casa indipendente lungo la centralissima via Emilia, senza rapporti di vicinato. Non risultano parenti stretti.

La scoperta del corpo sarebbe avvenuta grazie a un accesso forzoso effettuato dall’ufficiale giudiziario per un pignoramento, a seguito dei debiti accumulati dalla donna, probabilmente dopo il decesso avvenuto negli ultimi 5-10 anni.

Gli agenti della Polizia Locale, entrando nella casa chiusa dall’interno, hanno trovato il corpo scheletrico completamente vestito. Sarà un esame dell’antropologo forense a confermare le cause della morte, anche se al momento non emergono elementi che facciano sospettare altro rispetto a un decesso naturale.