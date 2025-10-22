Choc a San Giuliano Milanese: donna trovata morta in casa dopo molti anni, la scoperta grazie a un debito

San Giuliano Milanese - Nel corso della giornata di martedì 21 ottobre, a San Giuliano Milanese (Milano), sono stati ritrovati i resti scheletrici di un’anziana donna nella sua abitazione. Si tratterebbe di Celestina Vacchini, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Secondo i primi accertamenti della polizia scientifica, la donna sarebbe deceduta diversi anni fa.
Originaria della provincia di Pavia, Celestina Vacchini non si era mai sposata e viveva sola in una casa indipendente lungo la centralissima via Emilia, senza rapporti di vicinato. Non risultano parenti stretti.
La scoperta del corpo sarebbe avvenuta grazie a un accesso forzoso effettuato dall’ufficiale giudiziario per un pignoramento, a seguito dei debiti accumulati dalla donna, probabilmente dopo il decesso avvenuto negli ultimi 5-10 anni.
Gli agenti della Polizia Locale, entrando nella casa chiusa dall’interno, hanno trovato il corpo scheletrico completamente vestito. Sarà un esame dell’antropologo forense a confermare le cause della morte, anche se al momento non emergono elementi che facciano sospettare altro rispetto a un decesso naturale.
