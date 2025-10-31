Cesena: partorisce un bimbo e lo getta neonato nel cassonetto dei rifiuti



Il piccolo è stato trovato in stato di ipotermia ed è stato ricoverato in Rianimazione neonatale all’ospedale Bufalini, dove si trova in prognosi riservata.



La madre, affetta da ritardi cognitivi, è ricoverata nel reparto di Ostetricia e piantonata dai Carabinieri. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e verificare la capacità di intendere e di volere della donna.

Cesena - Tragedia a Cesena. Alla periferia della città una donna di 31 anni ha partorito in casa e successivamente ha abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dei rifiuti.