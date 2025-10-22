Caso Garlasco, nuovo colpo di scena: emergerebbe un “supertestimone” contro Andrea Sempio

Pavia - Un nuovo sviluppo scuote il caso Garlasco, a oltre sedici anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe un supertestimone in grado di smontare l’alibi di Andrea Sempio, riguardante lo scontrino del parcheggio di Vigevano.
Il biglietto, datato 13 agosto 2007, fu consegnato ai carabinieri di Vigevano il 4 ottobre 2008 dall’amico del fratello della vittima, durante il secondo interrogatorio di Sempio. Gli inquirenti pavesi ritengono che la testimonianza possa far crollare uno dei punti chiave della difesa del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi.
Il quotidiano milanese sottolinea come la persona informata sui fatti sia stata ascoltata recentemente, aprendo nuove prospettive sulle indagini in corso.
