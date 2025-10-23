Brescia: donna di 78 anni investita da un autobus, non ce l’ha fatta

Brescia, 23 ottobre 2025 – Tragico incidente questo pomeriggio a Brescia: una donna di 78 anni di origini straniere è morta dopo essere stata investita da un autobus intorno alle 14 in via Trento, all’altezza dell’incrocio con via Zadei. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e in ospedale, la signora è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre la donna attraversava la strada, probabilmente sulle strisce pedonali. L’autobus, proveniente dalla Valtrompia e diretto verso la stazione, non l’avrebbe vista a causa della forte pioggia e della scarsa visibilità. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Brescia per i rilievi e per accertare la dinamica dell’investimento.

I soccorsi del 118, composti da un’ambulanza e un’auto medica, hanno prestato immediata assistenza alla vittima, rianimandola sul posto prima del trasporto in ospedale. Purtroppo le lesioni riportate erano troppo gravi. L’incidente ha provocato rallentamenti e code in via Trento, dove la circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire l’intervento dei soccorritori.