Tragedia nell’Arma dei Carabinieri: morto l’Appuntato Scelto Domenico Caradonna

Pesaro – Profondo dolore nell’Arma dei Carabinieri per la tragica scomparsa dell’Appuntato Scelto Q.S. Domenico Caradonna, 46 anni, originario di Bari e in servizio presso il Nucleo Cinofili di Pesaro. Caradonna è deceduto nella serata del 19 settembre a Cerreto d’Esi mentre prestava servizio di sicurezza durante la tradizionale Sagra dell’Uva.

Secondo quanto riportato dalla Segreteria Regionale Marche del SIM Carabinieri, Caradonna è stato colto da un improvviso malore che lo ha portato rapidamente a un arresto cardiaco. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario presente all’evento e l’arrivo dell’automedica di Fabriano, purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Caradonna, sposato e padre di una bambina di sette anni, era ricordato dai colleghi come un professionista esemplare, sempre disponibile e animato da profonda umanità. “La sua dedizione al servizio e lo spirito di sacrificio resteranno un esempio indelebile – si legge nella nota del SIM Carabinieri –. La perdita di Domenico lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo vivrà sempre nell’Arma e in chi ha avuto modo di conoscerlo”.

La comunità dell’Arma e tutti coloro che hanno lavorato al fianco di Caradonna si stringono attorno alla famiglia, condividendo il cordoglio per una figura stimata e rispettata, il cui impegno e la professionalità resteranno memoria viva tra i colleghi.

La vicenda ha commosso l’intera comunità, sottolineando l’importanza del servizio e del sacrificio quotidiano degli uomini e delle donne dell’Arma dei Carabinieri.