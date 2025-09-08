Rovello Porro, tragedia nella notte: 26enne muore in un incidente tra auto e moto

Rovello Porro (CO), 7 settembre 2025 – Tragico incidente nella tarda serata di domenica in via Vittorio Veneto. Intorno alle 23.30, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. A perdere la vita è stato il motociclista, un ragazzo di, morto sul colpo nonostante i disperati tentativi dei soccorritori di salvarlo.

Sul luogo dell’incidente si è registrata una massiccia mobilitazione di mezzi di soccorso: sono intervenuti la Croce Rossa di Lomazzo, due automediche e un’ambulanza del Sos di Mozzate. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la scena, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Nell’impatto è rimasto ferito anche un uomo di 60 anni, che viaggiava sull’altro mezzo coinvolto. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause dello schianto sono ancora al vaglio delle autorità. Via Vittorio Veneto è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La comunità di Rovello Porro si è svegliata sconvolta dalla notizia della giovane vita spezzata.