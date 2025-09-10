Milano, uomo accoltellato in strada: grave un 31enne

Milano - Notte di paura a Milano mercoledì 10 settembre: un uomo di 31 anni, cittadino straniero, è stato accoltellato in, nei pressi della stazione centrale, e trasportato in gravi condizioni all’ospedale

L’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il 31enne è stato colpito più volte da una lama, forse un coltello, all’altezza del torace e della schiena. L’aggressione sarebbe avvenuta poco prima dell’una e mezza della notte.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con un’automedica e un’ambulanza. L’uomo, cosciente al momento dell’arrivo del personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

Indagini in corso

Gli agenti della Questura di Milano hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e chiarire le motivazioni che hanno portato all’accoltellamento.