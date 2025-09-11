Milano rende omaggio a Giorgio Armani: confermate le sfilate delle ultime collezioni

Milano - Mentre cresce l’attesa per l’apertura del testamento di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre a Milano all’età di 91 anni, la maison milanese ha confermato una notizia importante: le ultime collezioni Emporio Armani e Giorgio Armani, disegnate personalmente da Re Giorgio, sfileranno regolarmente alla settimana della moda femminile di Milano, in programma dal 23 al 29 settembre.

Si tratta di un vero e proprio testamento stilistico: la partecipazione di Armani alle sfilate aveva raggiunto l’ultima volta il pubblico il 2 marzo, in occasione della collezione autunno/inverno 2025/26 “Radici”. A giugno aveva invece rinunciato agli show della moda uomo per motivi di salute. Con le collezioni primavera/estate 2026, Milano si prepara quindi a salutare lo stilista e a celebrare una ricorrenza storica: i 50 anni della maison fondata da Armani nel 1975 insieme a Sergio Galeotti.

“La scelta di confermare gli show è una testimonianza della volontà dell’azienda di proseguire nel segno dell’impegno, del rispetto e dell’attenzione al lavoro che hanno sempre contraddistinto il Signor Armani”, spiega la maison in una nota. “Si tratta di collezioni alla cui realizzazione Giorgio Armani ha lavorato fino alla fine”.

Emporio Armani sfilerà il 25 settembre al Teatro Armani in Via Bergognone, mentre la collezione Giorgio Armani sarà presentata il 28 settembre a Palazzo Brera, sede della grande mostra celebrativa dei 50 anni dell’azienda. La mostra, aperta al pubblico dal 24 settembre alla Pinacoteca, proporrà circa 150 abiti selezionati dall’archivio storico, raccontando i codici dello stile Armani attraverso cinque decenni di creatività: dai completi destrutturati degli anni Settanta e Ottanta, ai capi simbolo del power dressing femminile, fino agli abiti amati dalle star di Hollywood e al caratteristico greige, colore icona dello stilista.

Un percorso unico per celebrare la sobria eleganza di un maestro che ha lasciato un segno indelebile nella moda internazionale, tanto da vedere l’aggettivo “armaniano” entrare a pieno titolo nell’Enciclopedia Treccani.