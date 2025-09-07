Kiev sotto attacco: due morti e decine di feriti, tensione tra Mosca e Kiev

Nuova notte di paura nella capitale ucraina. Un massiccio attacco russo con centinaia di droni e missili ha colpito la città, causando almeno, tra cui un bambino di un anno, e. A riferirlo è stato il sindaco, che ha parlato di un bilancio particolarmente pesante e di gravi danni a diverse aree residenziali.

Dal Cremlino, il portavoce Dmitrij Peskov ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Tass che la risoluzione del conflitto richiede “un dialogo difficile con le differenti parti in causa”. Una presa di posizione che, tuttavia, non trova riscontro sul terreno, dove i bombardamenti continuano senza tregua.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto l’invito-sfida lanciato da Vladimir Putin a recarsi a Mosca. “Semmai sarà il leader del Cremlino a venire a Kiev”, ha affermato, ribadendo la determinazione dell’Ucraina a non piegarsi alle condizioni imposte da Mosca.

L’attacco rappresenta un nuovo capitolo di violenza nella guerra che da oltre tre anni devasta l’Ucraina, mentre le prospettive di un negoziato diplomatico restano ancora lontane.