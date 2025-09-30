Jannik Sinner vola in finale a Pechino: battuto Alex de Minaur in tre set

Pechino –conquista la trentesima finale in carriera e la, dopo una partita intensa e combattuta contro. Il tennista italiano ha vinto con il punteggio diin, imponendosi su un avversario che negli ultimi cinque anni non era mai riuscito a strappargli un set in ventuno confronti diretti.

Questa vittoria sottolinea la maturità e la continuità di Sinner, capace di gestire una partita dura e diversa dalle precedenti sfide con l’australiano, confermando il suo stato di forma e il feeling con il torneo cinese.

La finale a Pechino rappresenta un’altra occasione per il giovane azzurro di arricchire il suo palmarès e consolidare il proprio ranking nel circuito ATP.