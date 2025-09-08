Grandate, drammatico incidente: due giovani morti in uno scontro tra moto

Grandate, 7 settembre 2025 – Drammatico incidente nella notte di sabato in, a Grandate, dove due giovani hanno perso la vita in quello che sembra essere uno scontro tra almeno due moto. Le vittime sono, 20 anni, residente a Luisago, e, 17 anni, di Oltrona di San Mamette.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 23.30 sul rettilineo parallelo al tratto di A9. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma per i due ragazzi non c’era più nulla da fare: sono morti sul colpo, probabilmente nell’impatto o nella caduta. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento.

Le moto coinvolte sono rimaste completamente distrutte sull’asfalto, vicino ai corpi delle vittime. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona e recuperare i mezzi, mentre i soccorritori del 118, insieme al medico, hanno tentato invano di rianimare i ragazzi.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Cantù, impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al momento ancora poco chiara.