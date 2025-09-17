Mondiali di atletica a Tokyo: primo oro per l’Italia con Mattia Furlani, 5 medaglie azzurre dopo cinque giorni

TOKYO - Il quinto giorno dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo regala all’Italia la prima, attesissima medaglia d’oro. A conquistarla è Mattia Furlani nel salto in lungo, autore di una prestazione da incorniciare che lo proietta nell’élite mondiale.Con questo successo, l’Italia raggiunge quota cinque medaglie complessive (1 oro, 2 argenti, 2 bronzi), superando già il bottino dei Mondiali di Budapest 2023, quando arrivarono quattro podi: l’oro di Gianmarco Tamberi, gli argenti di Leonardo Fabbri e della 4x100 maschile, il bronzo di Antonella Palmisano.Quest’anno, nonostante le delusioni di Tamberi e Jacobs, la squadra azzurra sta dimostrando grande solidità e competitività in più discipline.