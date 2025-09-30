Femminicidio a Paupisi: donna uccisa a colpi di pietra, in fuga il marito

Benevento, 30 settembre 2025 – Tragedia a Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento, dove una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la moglie alla testa al culmine di una lite.
L’uomo è attualmente ricercato e su di lui è in corso una vera e propria caccia all’uomo. Le indagini si concentrano nei luoghi che Ocone frequenta abitualmente, con verifiche anche a seguito delle segnalazioni arrivate dagli abitanti del paese.
Preoccupazione anche per i due figli minorenni della coppia, di 15 e 16 anni, che questa mattina non si sono presentati a scuola e al momento risultano irreperibili. Il terzo figlio, maggiorenne, vive e lavora a Rimini.
Secondo i primi accertamenti medico-legali, la morte della donna risalirebbe a questa mattina, probabilmente poco dopo le 8, e non alla notte scorsa come inizialmente ipotizzato. Restano comunque frammentarie le ricostruzioni sulle cause e sulla dinamica dell’omicidio: i rilievi della Scientifica sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli.
L’intera comunità di Paupisi è sotto shock per l’accaduto.
