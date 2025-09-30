Femminicidio a Paupisi: donna uccisa a colpi di pietra, in fuga il marito

Benevento, 30 settembre 2025 – Tragedia a Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento, dove una donna di 49 anni,, è stata uccisa a colpi di pietra. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito,, che avrebbe colpito la moglie alla testa al culmine di una lite.

L’uomo è attualmente ricercato e su di lui è in corso una vera e propria caccia all’uomo. Le indagini si concentrano nei luoghi che Ocone frequenta abitualmente, con verifiche anche a seguito delle segnalazioni arrivate dagli abitanti del paese.

Preoccupazione anche per i due figli minorenni della coppia, di 15 e 16 anni, che questa mattina non si sono presentati a scuola e al momento risultano irreperibili. Il terzo figlio, maggiorenne, vive e lavora a Rimini.

Secondo i primi accertamenti medico-legali, la morte della donna risalirebbe a questa mattina, probabilmente poco dopo le 8, e non alla notte scorsa come inizialmente ipotizzato. Restano comunque frammentarie le ricostruzioni sulle cause e sulla dinamica dell’omicidio: i rilievi della Scientifica sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli.

L’intera comunità di Paupisi è sotto shock per l’accaduto.