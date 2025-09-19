Estonia, tre jet russi violano lo spazio aereo: intercettati da F-35 italiani

– Lo spazio aereo estone è stato violato da, prontamente intercettati da aerei della. Secondo il governo estone, i cacciahanno attraversato senza autorizzazione lo spazio aereo nazionale per, volando a radio spente. Il ministro della Difesa estone ha definito l’incidente “di una brutalità senza precedenti”.

A intercettare i jet russi sarebbero stati due F-35 italiani, dislocati nell’area nell’ambito della missione Baltic Air Policing, come riportato da Politico.eu. Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in poche settimane, dopo le incursioni di droni russi in Polonia e Romania. L’Estonia ha chiesto l’attivazione dell’articolo 4 del Trattato Nato, già richiesto dalla Polonia.

Secondo la guardia di frontiera polacca, due dei tre jet russi hanno sorvolato a bassa quota la piattaforma petrolifera Petrobaltic nel Mar Baltico, violandone la zona di sicurezza.

Reazioni internazionali

L’Ue e la Nato hanno definito l’azione russa una “provocazione estremamente pericolosa”. L’Alta rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, ha commentato: “È chiaro che la Russia sta testando fino a dove può arrivare”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scritto su X: “Risponderemo a ogni provocazione con determinazione, investendo in un fianco orientale più forte”. La portavoce della Nato ha parlato del comportamento “sconsiderato” di Mosca, mentre il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha annunciato: “Risponderemo a Mosca al vertice europeo del primo ottobre”.

Sanzioni anticipate contro il gas russo

Bruxelles ha inoltre anticipato al 2027 il divieto di importazione di Gnl dalla Russia, contenuto nel 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che dovrà ora essere approvato dai 27 Stati membri. “È venuta l’ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia”, ha dichiarato Ursula von der Leyen durante la presentazione del pacchetto.