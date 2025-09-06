Conflitto a Gaza: attacco israeliano a Sheikh Radwan, dieci morti nel campo profughi di Shati

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato l’attacco a un, utilizzato da Hamas, dopo aver diramato une uno specifico per l’edificio colpito, come riportato da Ynet.

In un altro episodio, dieci palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi nel bombardamento di due case nel campo profughi di Shati, secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere dell’ospedale al-Shifa ad Al Jazeera.

Le IDF hanno inoltre ordinato l’evacuazione dei residenti verso un’“area umanitaria” a Khan Younis, più a sud, a causa dell’espansione delle operazioni militari nel centro urbano di Gaza City.

Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la situazione dallo Studio Ovale: “Se Hamas non libera tutti gli ostaggi sarà brutta. Dipende da Israele, ma se la vedranno brutta”, aggiungendo che “i negoziati con Hamas sono in fase molto avanzata”.