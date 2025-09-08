Attacco russo all’Ucraina, Trump pronto a parlare con Putin e nuova fase di sanzioni

Shutterstock

KIEV - All’indomani del più grande attacco russo sull’, che ha visto oltrecolpire varie città e per la prima volta anche il, il presidenteinterviene commentando la situazione.

Trump ha dichiarato di non essere «affatto contento di quello che sta succedendo» e ha annunciato che parlerà con Vladimir Putin nei prossimi giorni, sottolineando però di essere fiducioso che «si troverà un accordo». Il presidente americano ha aggiunto di essere pronto a una seconda fase di sanzioni contro la Russia, qualora la situazione lo richieda.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto l’invito di Putin a recarsi a Mosca, definendolo una provocazione. Zelensky ha dichiarato che, se ci sarà un incontro, sarà il leader del Cremlino a venire a Kiev.

L’attacco rappresenta un’escalation significativa nel conflitto tra Russia e Ucraina, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione le mosse diplomatiche e le possibili nuove sanzioni.