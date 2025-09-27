ATP Cina: Sinner vince in rimonta e approda ai quarti

– Vittoria in rimonta peral torneo ATP in Cina. Dopo un primo set combattuto, Sinner ha chiuso il match controcon un netto 6-0 nel terzo set, approfittando dei crampi dell’avversario.

Il punteggio finale recita 6-4, 5-7, 6-0 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Con questo successo, l’azzurro approda ai quarti di finale, dove affronterà Marozsan.

Sinner ha mostrato determinazione e solidità, accelerando nei momenti decisivi e capitalizzando le difficoltà fisiche dell’avversario per chiudere con autorità il terzo set.