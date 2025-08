Tragico incidente sull'A1 tra Arezzo e Valdarno: tre morti e 18 feriti, coinvolta un’ambulanza

AREZZO - È drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno: tre persone sono morte e 18 sono rimaste ferite. La causa sarebbe il salto di carreggiata di un camion, che ha travolto un’ambulanza e altri mezzi in transito.

Le vittime sono due volontari del 118 e il paziente che stavano trasportando. Lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha espresso su Telegram il cordoglio della Regione ai familiari delle vittime e un pensiero commosso alla Misericordia.

Secondo quanto riferito dal 118, oltre al mezzo di soccorso sono rimaste coinvolte tre automobili e un caravan. Dei 18 feriti, uno è in condizioni critiche (codice rosso), quattro sono in codice giallo e dieci in codice verde. È stato attivato il protocollo di maxiemergenza, con l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto alle 11:35 da Montevarchi e Arezzo, supportati da un’autogru arrivata da Firenze.

Autostrada bloccata in entrambe le direzioni

L’Autostrada del Sole è attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra Valdarno e Arezzo. Autostrade per l’Italia ha confermato che l’incidente sarebbe stato causato dal tir che ha perso il controllo finendo sulla carreggiata opposta. Sul posto sono al lavoro anche la Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e il personale di Autostrade.

Le deviazioni consigliate per chi viaggia verso Bologna sono l’uscita a Valdichiana con rientro a Valdarno, passando per la Siena-Bettolle. In direzione Roma, l’alternativa è l’uscita a Firenze Impruneta, per poi proseguire sulla Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.