Tragedia nel Leccese: muore meccanico di 65 anni durante un intervento su un tir

TAURISANO –, 65 anni, meccanico di Racale e titolare insieme al figlio Stefano della ditta, è morto a causa delle gravi ferite riportate mentre cambiava una ruota a un tir in panne sulla provinciale

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto a causa del cedimento di uno dei cric utilizzati per l’intervento, provocando un trauma cranico grave con ferita profonda. Soccorso dal 118, Casarano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase, dove è deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Taurisano e gli ispettori dello Spesal. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo.