Taranto, tragedia al rione Tamburi: muore 25enne in incidente tra auto e moto

TARANTO – Grave incidente stradale nella notte tra il 27 e il 28 agosto al rione Tamburi, all’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti. Erano da poco passate le due quando una Audi A1 con cinque persone a bordo si è scontrata con una moto Yamaha T-Max sulla quale viaggiavano due giovani.L’impatto è stato devastante: il conducente della moto, un 25enne, è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il passeggero ha riportato ferite gravi. I cinque occupanti dell’Audi hanno riportato solo lievi contusioni ma sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e 118, mentre i due veicoli sono stati sequestrati. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’incidente.