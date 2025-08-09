Sparatoria a Times Square: tre feriti e un arresto nella notte

NEW YORK – Panico e caos a Times Square nella tarda serata di venerdì 8 agosto, quando una violenta sparatoria ha interrotto la movida nel cuore di Manhattan. L’episodio, avvenuto intorno all’1:20 del mattino ora locale, ha causato il ferimento di tre persone.

Secondo quanto riferito dalle autorità, un ragazzo di 17 anni, ritenuto il responsabile, è stato fermato poco dopo e si trova ora sotto interrogatorio. Al momento non sono ancora state formalizzate accuse ufficiali.

Le vittime sono una ragazza di 18 anni, colpita al collo, un giovane di 19 anni e un uomo di 65 anni, entrambi feriti alle gambe. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sui social sono circolati numerosi video che mostrano le scene concitate successive agli spari: turisti e residenti in fuga, agenti di polizia intenti a soccorrere i feriti e a isolare l’area.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto; tra le ipotesi al vaglio, una lite scoppiata in strada e degenerata in violenza armata.