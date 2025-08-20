Grottaglie: qui sarà costruito l’aereo più grande al mondo

Il WindRunner trasporterà pale eoliche da 105 metri, ma non avrà legami con lo stabilimento Leonardo

GROTTAGLIE – Un investimento da 4 miliardi di dollari porterà a Grottaglie la costruzione del WindRunner, l’aereo più grande al mondo destinato al trasporto intercontinentale di pale eoliche da 105 metri. A chiarire ogni equivoco, però, sono i sindacati: il progetto non avrà alcun collegamento con lo stabilimento Leonardo e sorgerà in un’area completamente diversa.

Entusiasta il sindaco della città: “Abbiamo già individuato l’area dove sorgerà il nuovo polo industriale”. L’iniziativa è accolta con grande favore da amministratori e lavoratori locali, che vedono nell’investimento una straordinaria opportunità per il territorio e per l’occupazione.

Il WindRunner rappresenta una vera rivoluzione nel settore aeronautico e nella logistica delle energie rinnovabili, e la scelta di Grottaglie conferma il ruolo strategico della città pugliese nel panorama industriale italiano e internazionale.