Gaza: almeno 18.885 bambini uccisi dall’inizio della guerra, Israele prepara offensiva su Gaza City

GAZA - Il governo di Gaza, controllato da Hamas, afferma chesono stati uccisi nella Striscia dall’Esercito israeliano (Idf) dall’inizio del conflitto il 7 ottobre 2023, su un totale di oltre 62.000 vittime palestinesi, secondo quanto riportato da Al Jazeera.

Intanto, circa 60.000 riservisti israeliani riceveranno gli ordini di chiamata a partire da domani, in vista dell’offensiva pianificata su Gaza City. Il ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz ha approvato il piano di attacco presentato dal capo di stato maggiore Eyal Zamir e dal team di comando dell’Idf. L’operazione è soprannominata “I carri di Gideon B”, in omaggio a una precedente azione militare con lo stesso nome.

Sul piano diplomatico, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha duramente criticato il presidente francese Emmanuel Macron per la decisione di riconoscere uno Stato palestinese, definendola una mossa che “premia il terrore di Hamas e alimenta l’odio antisemita”. La Francia, attraverso il ministro per gli Affari Europei Benjamin Haddad, ha risposto difendendo la propria posizione, sottolineando che non vi sono lezioni da apprendere nella lotta contro l’antisemitismo.