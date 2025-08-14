Sinner vola ai quarti a Cincinnati: battuto Mannarino in due set

CINCINNATI (USA) – Pur non ancora al top della condizione, Jannik Sinner continua la sua corsa all’ATP 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo supera Adrian Mannarino 6-4 7-6(5) in un’ora e 48 minuti, in un match interrotto per quasi tre ore a causa della pioggia, e conquista il 16° quarto di finale in carriera in un Masters 1000.Per l’azzurro è anche la 24ª vittoria consecutiva sul cemento, superficie dove non perde dall’ottobre 2024 (finale di Pechino contro Alcaraz).Il 37enne francese, numero 89 del ranking, ha messo in campo esperienza e un tennis mancino imprevedibile, costringendo Sinner a 29 errori gratuiti e togliendogli spesso ritmo con traiettorie lente e angolate.Nel primo set, l’italiano ha piazzato il break decisivo nel terzo game e gestito il vantaggio fino al 6-4. Nel secondo parziale, Mannarino ha alzato il livello, spingendo fino al tie-break, ma Sinner ha fatto valere la maggiore pesantezza di palla nei punti chiave.Nei quarti di finale, Sinner affronterà un avversario di caratura più alta, in uno degli ultimi test di rilievo in vista degli US Open, dove arriverà da favorito sul cemento.