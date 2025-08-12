Cincinnati, Sinner batte Diallo e vola agli ottavi

janniksin Ig

CINCINNATI - Jannik Sinner, numero uno del mondo, supera il canadese Gabriel Diallo (n. 35 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6(6) in un’ora e 52 minuti, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Il match si apre con un avvio sorprendente: Diallo ottiene il primo break approfittando di tre doppi falli dell’azzurro nel secondo game. Sinner però reagisce subito, strappa il servizio a zero e infila cinque giochi consecutivi, chiudendo il set grazie a una risposta dominante (solo il 6% di punti vinti da Diallo sulla seconda).

Nel secondo parziale il canadese alza il livello con l’80% di prime e maggiore aggressività, impedendo a Sinner di trovare il break. Sul 5-5 l’azzurro ha un’occasione, ma Diallo si salva con due prime vincenti. Si decide tutto al tie-break, caratterizzato da continui ribaltamenti: minibreak, errori e un doppio fallo pesante del canadese sul 4-3. Sul 6-6, una volée sbagliata da Diallo regala il match point a Sinner, che chiude con freddezza.

La partita è stata interrotta da due imprevisti tecnici: prima un malfunzionamento ai monitor, poi un allarme in tribuna centrale, gestiti con ironia da entrambi i giocatori.

Nonostante la vittoria, Sinner è rimasto in campo per un supplemento di allenamento, segno del suo perfezionismo. Agli ottavi affronterà il francese Adrian Mannarino, vincente su Tommy Paul per 5-7 6-3 6-4.