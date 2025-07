Texas, inondazione improvvisa devasta campi estivi: 24 morti e decine di dispersi, molti sono bambini

– Una tragedia senza precedenti ha colpito il cuore del Texas. Almeno, tra cui, dopo che un’improvvisa inondazione ha travolto diversi campeggi estivi lungo il fiume, nella contea di Kerr. Il bilancio, drammaticamente cresciuto con il passare delle ore, potrebbe aggravarsi ulteriormente.

Il disastro è avvenuto all’alba, quando forti piogge – circa 25 centimetri in poche ore – hanno causato l’esondazione del fiume, che è cresciuto di oltre 6,7 metri in appena un’ora, spazzando via interi accampamenti dove erano in corso centri estivi e campi scout.

Le autorità statali hanno immediatamente dichiarato lo stato di calamità naturale. Sono almeno 237 le persone tratte in salvo grazie al massiccio dispiegamento di forze: 14 elicotteri, 12 droni, e nove squadre di soccorso per un totale di oltre 400 operatori stanno lavorando senza sosta tra le aree allagate e i resti dei campi distrutti.

Il presidente Donald Trump, in un primo commento ufficiale, ha definito la calamità “scioccante e terribile”, promettendo sostegno federale alle famiglie coinvolte e alle autorità locali. Intanto il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha attivato la Guardia Costiera e la FEMA, l’agenzia federale per la gestione delle emergenze.

Bambini tra i dispersi

Rob Kelly, capo delle autorità della contea di Kerr, ha confermato che molti dispersi sono bambini: “Sappiamo che alcuni ragazzi dei campi estivi risultano irreperibili, ma non conosciamo ancora il numero preciso”. L’identificazione delle vittime è ancora in corso, resa difficile dai danni causati dalla piena.

L’allerta è scattata intorno alle 4:26 del mattino, ora locale, quando è arrivata la prima chiamata d’emergenza. Inizialmente le operazioni di salvataggio sono state ostacolate dalle forti piogge, ma ora i soccorsi sono pienamente attivi. L’obiettivo dichiarato dalle autorità è ritrovare i dispersi prima del calare del sole.

Allerta meteo ancora attiva

Preoccupano le previsioni meteo, che annunciano ulteriori piogge nella zona già colpita. “Anche precipitazioni leggere potrebbero peggiorare la situazione idraulica”, avverte la Divisione per la Gestione delle Emergenze del Texas, invitando tutti i residenti vicino al fiume Guadalupe e ai suoi affluenti a evacuare immediatamente verso zone elevate.

Nel frattempo, un grande magazzino Walmart è stato trasformato in centro di accoglienza e coordinamento dei soccorsi, ospitando le persone rimaste isolate o sfollate. Sui social media, genitori angosciati condividono le foto dei propri figli, nella speranza che qualcuno li riconosca o abbia notizie.

Il Texas piange oggi una delle sue peggiori tragedie naturali degli ultimi anni. Le prossime ore saranno cruciali per cercare i dispersi e dare un nome alle vittime.