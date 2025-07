Sinner dice no a Toronto: “Scelgo di prepararmi per lo US Open”

Dopo il trionfo aha deciso di prendersi una pausa strategica:, in programma dal. Assieme a lui, anche, numeri 5 e 6 del mondo, hanno dato forfait.

Il numero uno del ranking ATP, attualmente in vacanza in Sardegna, punta a una preparazione mirata per i prossimi appuntamenti decisivi della stagione: la difesa del titolo a Cincinnati (7-18 agosto) e, soprattutto, la corsa al titolo agli US Open, ultimo Slam dell’anno, in programma dal 24 agosto al 7 settembre a New York.

Una scelta che conferma la maturità di Sinner, ormai proiettato su obiettivi chiari e ambiziosi. Proprio a Toronto, nel 2023, l’altoatesino conquistò il suo primo Masters 1000, battendo in finale l’australiano Alex De Minaur: una vittoria che segnò l’inizio della sua irresistibile ascesa verso il vertice mondiale.

Il forfait canadese rappresenta dunque un sacrificio calcolato per puntare tutto su una chiusura di stagione da protagonista.