Il Festival dei Borghi della Laga torna nei luoghi di origine

La scoperta di un’antica razza caprina abruzzese in via d’estinzione ancora gelosamente custodita nelle meravigliose montagne incontaminate del Comune di Cortino, è il tema principale intorno al quale è costituito l’evento previsto per domenica 27, nel piccolo delizioso borgo montano di Caiano.Si deve infatti alla passione di generazioni legate alle tradizioni di questo territorio unico, la conservazione di questo fondamentale gregge "residuo" di capre teramane, che darà occasione per organizzare attraenti spazi dimostrativi sui vari momenti che caratterizzano la giornata del pastore.Dalle operazioni della mungitura, all'esperienza unica di accompagnarlo al pascolo per approfondire le conoscenze storico-culturali della razza autoctona.Interessanti saranno inoltre i laboratori esperienziali allestiti per l’occasione su iniziativa dell’azienda agricola “Capre Teramane” e della piccola Comunità residente locale, che daranno possibilità di coinvolgere i partecipanti nelle dimostrazioni casearie, nelle fasi di lavorazione della lana utilizzando le antiche tecniche di cardatura e nel fornire informazioni riguardo i formaggi vegetali.Il programma giornaliero include altresì la vista dei borghi rurali di Caiano e Pezzelle, dove nonostante le visibili ferite del sisma sono in corso di avviamento i programmi di ricostruzione.L’evento è reso possibile anche grazie alla partecipazione dell’azienda agricola “Capre Teramane”, l’azienda agricola Tassoni, l’azienda agricola Vincenzo D’Elia e Scuppoz Liquori.La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione mediante WhatsApp al numero 339 150 1955 (Giuseppe); 389 1284194(Giorgio Di Matteo).Si ricorda infine che resta visitabile tutti i giorni fino a fine anno, a Rocche di Civitella del Tronto (TE), l’interessante Mostra Campestre all’aperto di storie, immagini e voci denominata “MARr CUORd (Mi ricordo)” allestita lungo un agevole viottolo di campagna, inaugurata lo scorso mese di giugno, proprio nell’ambito di questa stessa Rassegna diffusa (Parcheggio nella vicina Piazza E. Berlinguer).Segreteria OrganizzativaFestival Culturale dei Borghi Rurali della Laga333 3204171; 320 1612550Sito Internetwww.borghiesentieridellalaga.org