Los Angeles, auto piomba sulla folla: almeno 30 feriti, alcuni in gravi condizioni

Los Angeles, 19 luglio 2025 – Tragedia nella notte a Los Angeles, dove almeno 30 persone sono rimaste ferite dopo che un’auto si è schiantata contro la folla su West Santa Monica Boulevard, nei pressi di un locale musicale. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 del mattino, ora locale, nella zona di East Hollywood, non lontano da luoghi iconici come Sunset Boulevard e la celebre Walk of Fame.Secondo quanto riportato dal New York Times, i vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che tra i feriti almeno quattro o cinque versano in condizioni critiche, mentre otto-dieci sarebbero gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti oltre 100 pompieri per soccorrere le vittime e mettere in sicurezza l’area.Stando alle prime informazioni, il conducente dell’auto – la cui identità non è ancora stata resa nota – sarebbe stato colpito da un colpo d’arma da fuoco dopo l’incidente e successivamente trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le circostanze dello sparo sono ancora poco chiare, così come lo stato psicofisico dell’uomo al momento dello schianto: “Non è ancora possibile stabilire se fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti”, ha dichiarato il sergente Travis Ward del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, secondo quanto riportato da NBC News.L’area, molto frequentata durante le ore notturne, è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità. Non si esclude al momento alcuna pista, dall’incidente stradale alla possibile azione volontaria.