Evacuato volo American Airlines a Denver per problema meccanico: un ferito lieve

DENVER - Un volo della compagnia aerea statunitense American Airlines è stato evacuato ieri all’aeroporto internazionale di Denver a causa di un problema meccanico, probabilmente legato a un pneumatico durante la fase di decollo. La compagnia stessa ha confermato l’incidente, come riportato dalla BBC.

Un video pubblicato oggi sul sito della BBC mostra i passeggeri mentre evacuano l’aereo utilizzando gli scivoli di emergenza, con le fiamme visibili sotto il velivolo. Il filmato è stato ripreso e condiviso anche da altre testate sui social media.

Secondo quanto riferito dall’aeroporto internazionale di Denver, una persona è stata trasportata in ospedale per una ferita lieve a seguito dell’evacuazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause esatte del problema meccanico.

L’intervento tempestivo dell’equipaggio ha permesso di evitare conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dei passeggeri a bordo.