Choc nel mondo del calcio: morto Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna. Deceduto anche il fratello André

Un tragico incidente stradale ha sconvolto il mondo del calcio., attaccante, èin un drammatico schianto avvenuto in, nella provincia di. Nell’incidente ha perso la vita anche il, 26 anni, calciatore del

A dare per primo la notizia è stato il quotidiano spagnolo Marca, confermata poco dopo da AS. Secondo quanto riportato, l’auto su cui viaggiavano i due fratelli è uscita di strada all’altezza del chilometro 65 della A-52, nel territorio di Cernadilla, intorno all’1:30 della notte. Dopo l’impatto, il veicolo avrebbe preso fuoco, avvolgendosi completamente nelle fiamme e coinvolgendo anche la vegetazione circostante. I due giovani non avrebbero avuto scampo.

Jota si trovava in Spagna per una vacanza, pochi giorni dopo essersi sposato lo scorso 22 giugno con la compagna Rute Cardoso, madre dei suoi tre figli. Il dramma ha lasciato senza parole tifosi, compagni di squadra e tutto il mondo sportivo.

Una carriera brillante interrotta troppo presto

Diogo Jota aveva iniziato la sua carriera professionistica con il Paços de Ferreira, facendosi notare per la sua tecnica sopraffina e un innato senso del gol. Nel 2016 il trasferimento all’Atlético Madrid, che lo girò subito in prestito al Porto, dove proseguì la sua crescita.

Il vero salto di qualità arrivò con il Wolverhampton, squadra con cui fu protagonista della promozione in Premier League nel 2017-18 grazie a 17 gol stagionali. Con i Wolves restò fino al 2020, imponendosi come uno degli attaccanti più affidabili e completi del campionato inglese.

L’approdo al Liverpool segnò una nuova fase della sua carriera: Jota divenne presto uno degli elementi più importanti nello scacchiere tattico di Jürgen Klopp, apprezzato per la sua velocità, duttilità tattica e istinto realizzativo. Con i Reds conquistò diversi trofei, tra cui la FA Cup, la Carabao Cup e, nel 2025, anche la tanto attesa Premier League.

Un punto fermo anche in Nazionale

Il debutto con la Nazionale maggiore portoghese era arrivato nel 2019, e da allora Jota si era guadagnato un posto stabile nell’attacco lusitano, contribuendo anche alla vittoria dell’ultima Nations League. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per tutto il calcio europeo.

Lutto e cordoglio nel mondo dello sport

Messaggi di cordoglio stanno arrivando da ogni angolo del pianeta, dal Liverpool FC alla Federcalcio portoghese, da ex compagni di squadra a tifosi increduli per una tragedia così improvvisa e devastante.

La famiglia del calcio piange non solo un grande giocatore, ma un ragazzo che ha lasciato un segno per la sua umanità, la sua determinazione e il sorriso sempre presente.

Buen viaje, Diogo.