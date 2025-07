Caso Epstein, il Wall Street Journal rivela: in un album curato da Ghislaine Maxwell una presunta lettera oscena firmata da Donald Trump. L’ex presidente: “È un falso”

New York, 17 luglio 2025 – Una nuova controversia scuote la politica americana. Secondo un’inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal, esisterebbe un album curato nel 2003 da Ghislaine Maxwell per il 50º compleanno di Jeffrey Epstein, contenente lettere inviate da amici e figure di rilievo vicine al controverso finanziere.Tra i documenti, mai resi pubblici prima d’ora, figurerebbe anche una presunta missiva firmata da Donald Trump, all’epoca imprenditore e oggi presidente degli Stati Uniti. La lettera, giudicata “oscena” come altre presenti nell’album, era incorniciata dalla sagoma disegnata di una donna nuda e riportava un dialogo immaginario tra Trump ed Epstein, dal tono criptico:“Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey… Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto”.Secondo il WSJ, l’album sarebbe stato visionato anche da funzionari del Dipartimento di Giustizia nel corso delle indagini sul giro di abusi e traffico di minori legato a Epstein.Trump nega: “Mai scritta quella lettera, farò causa”La replica di Trump non si è fatta attendere. Attraverso il social Truth, l’ex presidente ha negato categoricamente ogni coinvolgimento, definendo la lettera “un falso” e annunciando una causa legale contro il Wall Street Journal, la casa editrice News Corp e il suo proprietario Rupert Murdoch.“Non ho mai scritto quella lettera. Non è la mia lingua, non sono le mie parole. È una menzogna costruita ad arte per danneggiarmi”, ha dichiarato Trump, accusando i media di diffondere notizie false e diffamatorie.Il caso riaccende i riflettori su Epstein e la rete di contatti di alto profilo che nel tempo lo ha circondato. La nuova polemica arriva in un momento delicato per i repubblicani, già sotto pressione per la gestione giudicata opaca del caso da parte dell’ex procuratrice generale Pam Bondi.Nel tentativo di spostare il focus, Trump ha infine rilanciato:“Questa truffa, perpetuata dai Democratici e dai media corrotti, deve finire subito. Chiedo la completa pubblicazione dei file sul caso Epstein”.Un caso che torna a pesare sulla politica americanaLa vicenda Epstein continua dunque a influenzare il panorama politico statunitense, con nuove rivelazioni che mettono in discussione alleanze e relazioni passate. Intanto, cresce l’attesa per una possibile pubblicazione integrale dell’album citato dal Wall Street Journal, che potrebbe aggiungere nuovi elementi a una storia già densa di ombre e interrogativi irrisolti.